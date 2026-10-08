«Тихие исполнители»: Психолог назвала три типа людей, которые выгорают чаще всех

Перфекционисты, чрезмерно эмпатичные люди и безотказные исполнители чаще других рискуют столкнуться с эмоциональным выгоранием. Такие группы риска выделила психолог Вера Багаева в беседе с «Радио 1».

К первой категории специалист отнесла перфекционистов и идеалистов. Особенно уязвимыми могут оказаться молодые сотрудники, которые начинают карьеру с завышенными ожиданиями, а затем сталкиваются с реальными ограничениями рабочего процесса.

Второй тип — люди с высокой эмпатией, которые принимают чужие переживания слишком близко к сердцу и не умеют сохранять профессиональную дистанцию. В результате они жертвуют собственным сном и эмоциональной устойчивостью ради помощи окружающим.

Замыкают тройку так называемые тихие исполнители. По словам Багаевой, им трудно отказывать коллегам и руководству, поэтому они соглашаются на дополнительную нагрузку, долго терпят неудобства и накапливают раздражение.

Для раннего обнаружения признаков стресса психолог предложила использовать простой ритуал перед началом и после окончания рабочего дня. Нужно сделать несколько глубоких вдохов и обратить внимание на ощущения в теле, особенно на зоны напряжения.

Также эксперт советует вечером оценивать по десятибалльной шкале запас физических сил, эмоционального тепла и терпения к окружающим. Если последний показатель остаётся ниже четырёх баллов больше недели, это уже тревожный сигнал.

Ранее Life.ru рассказывал, как отличить обычную лень от эмоционального выгорания. Среди характерных признаков специалисты называли постоянную усталость, снижение удовлетворения от работы и желание отказаться от прежде любимого дела.