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Регион
Опубликовано 8 октября, 10:27

«Тихие исполнители»: Психолог назвала три типа людей, которые выгорают чаще всех

Психолог Багаева: Эмпаты и перфекционисты выгорают чаще остальных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pheelings media

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pheelings media

Перфекционисты, чрезмерно эмпатичные люди и безотказные исполнители чаще других рискуют столкнуться с эмоциональным выгоранием. Такие группы риска выделила психолог Вера Багаева в беседе с «Радио 1».

К первой категории специалист отнесла перфекционистов и идеалистов. Особенно уязвимыми могут оказаться молодые сотрудники, которые начинают карьеру с завышенными ожиданиями, а затем сталкиваются с реальными ограничениями рабочего процесса.

Второй тип — люди с высокой эмпатией, которые принимают чужие переживания слишком близко к сердцу и не умеют сохранять профессиональную дистанцию. В результате они жертвуют собственным сном и эмоциональной устойчивостью ради помощи окружающим.

Замыкают тройку так называемые тихие исполнители. По словам Багаевой, им трудно отказывать коллегам и руководству, поэтому они соглашаются на дополнительную нагрузку, долго терпят неудобства и накапливают раздражение.

Для раннего обнаружения признаков стресса психолог предложила использовать простой ритуал перед началом и после окончания рабочего дня. Нужно сделать несколько глубоких вдохов и обратить внимание на ощущения в теле, особенно на зоны напряжения.

Также эксперт советует вечером оценивать по десятибалльной шкале запас физических сил, эмоционального тепла и терпения к окружающим. Если последний показатель остаётся ниже четырёх баллов больше недели, это уже тревожный сигнал.

«Кто, если не я?» Психолог объяснила, как привычка всё контролировать ведёт к выгоранию
«Кто, если не я?» Психолог объяснила, как привычка всё контролировать ведёт к выгоранию

Ранее Life.ru рассказывал, как отличить обычную лень от эмоционального выгорания. Среди характерных признаков специалисты называли постоянную усталость, снижение удовлетворения от работы и желание отказаться от прежде любимого дела.

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Анастасия Никонорова
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