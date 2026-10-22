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Опубликовано 22 октября, 11:49

В России призвали ввести «Дни психического здоровья» для работников

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Официально трудоустроенным россиянам необходимо предоставлять два-три оплачиваемых дня в год для профилактики эмоционального выгорания и психических расстройств. С такой инициативой выступил муниципальный депутат петербургского посёлка Шушары Михаил Ветров.

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По замыслу автора, воспользоваться этими днями можно будет по направлению психолога или психиатра: для посещения санатория, профилактория, стационара либо получения амбулаторной помощи. Предложение учредить «Дни психического здоровья» изложено в обращении к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, копия которого есть в распоряжении RT.

Депутат связал инициативу не только с самочувствием работников, но и с демографическими задачами. По его мнению, психологическое благополучие особенно важно для полноценной жизни в мегаполисах, а забота о нём может стать вкладом в здоровье населения и создание семей с детьми.

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Ранее психолог назвала три типа людей, наиболее уязвимых перед выгоранием. В группу риска она включила перфекционистов, людей с чрезмерной эмпатией и безотказных исполнителей. Последним трудно отказывать коллегам и руководству, поэтому дополнительная нагрузка постепенно приводит к накоплению раздражения и истощению.

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Борис Эльфанд
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