В России призвали ввести «Дни психического здоровья» для работников

Официально трудоустроенным россиянам необходимо предоставлять два-три оплачиваемых дня в год для профилактики эмоционального выгорания и психических расстройств. С такой инициативой выступил муниципальный депутат петербургского посёлка Шушары Михаил Ветров.

По замыслу автора, воспользоваться этими днями можно будет по направлению психолога или психиатра: для посещения санатория, профилактория, стационара либо получения амбулаторной помощи. Предложение учредить «Дни психического здоровья» изложено в обращении к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, копия которого есть в распоряжении RT.

Депутат связал инициативу не только с самочувствием работников, но и с демографическими задачами. По его мнению, психологическое благополучие особенно важно для полноценной жизни в мегаполисах, а забота о нём может стать вкладом в здоровье населения и создание семей с детьми.