Сосудистая карусель: Чем осенью грозит сочетание «холод + кофе + сигарета»

Привычка пить кофе на улице осенью сама по себе не означает, что человек подвергает сердце колоссальной нагрузке. Гораздо важнее количество выпитого и сочетание напитка с курением. Об этом в эксклюзивном комментарии Life.ru рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

«Конечно, это сочетание: холод + кофе + сигарета — вообще неправильное и неприятное в целом для сосудов. Но никак нельзя провести корреляцию о том, что холод в сочетании с этим приводит к резкой нагрузке на сердце», — подчеркнул специалист.

По словам врача, при выходе из тёплого помещения на холод у человека может перехватить дыхание, но ни к чему критичному это не приводит. При этом кофеин может временно повышать артериальное давление. Выраженность реакции индивидуальна: у людей, регулярно употребляющих кофе, развивается толерантность, поэтому скачок возникает не у каждого.

«Поэтому действительно могут закрыться периферические артерии. Это может быть охлаждение рук или ног, потому что кофеин всё-таки увеличивает частоту сердечных сокращений и будоражит мозг. Хотя колоссальную нагрузку на сердце это не даёт, давление повышает», — добавил Кондрахин.

Кардиолог призвал прежде всего избегать чрезмерного употребления напитка. Отдельно он предостерёг от сочетания кофе с вейпом: оценить воздействие такой комбинации без сведений о составе жидкости сложно.

«Особенно вейп — он вообще не про здоровье и не про улучшение состояния, поэтому про него лучше забыть», — заявил собеседник Life.ru.

Сам горячий напиток, по мнению Кондрахина, может сделать выход на холод комфортнее. Поэтому врач не предлагает пугаться каждого стаканчика кофе навынос, но советует не злоупотреблять кофеином и отказаться от курения.

Ранее Кондрахин предупредил об опасности привычки постоянно компенсировать усталость кофе. По его словам, одна-две чашки обычно не становятся проблемой, однако регулярная стимуляция вместо полноценного отдыха создаёт дополнительную нагрузку на организм.