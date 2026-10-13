Россиян накрыла волна носовых кровотечений в октябре: названы причины

Сухой воздух после включения отопления, сезонные простуды и использование сосудосуживающих спреев могут провоцировать носовые кровотечения. Об этом Life.ru рассказала врач-оториноларинголог Дарья Харина. По её наблюдениям, в октябре число обращений с этой проблемой заметно возрастает.

«В октябре, действительно, пик обращений с данной проблемой, настоящая волна», — отметила специалист.

Чаще всего кровь идёт из передней части полости носа. На носовой перегородке находится зона Киссельбаха — участок с сетью тонких сосудов, которые легко травмируются.

Первой причиной Харина назвала пересыхание слизистой во время отопительного сезона. На её поверхности могут появляться корки, а попытки их удалить дополнительно повреждают ткани. Особенно часто это происходит у детей.

«Дети часто их сковыривают, таким образом дополнительно травмируя слизистую оболочку», — пояснила врач.

Вторая причина — простуды и насморк. По словам Хариной, при рините сосуды расширяются, а слизистая становится более уязвимой. Даже после исчезновения насморка ей требуется время на восстановление.

Третьим фактором специалист назвала сосудосуживающие спреи: их применение может дополнительно пересушивать слизистую, особенно при превышении рекомендованной продолжительности использования.

Для профилактики врач посоветовала увлажнять воздух дома и использовать изотонические солевые спреи. Средства с декспантенолом и другие препараты для слизистой следует подбирать с врачом. Детям важно объяснять, почему нельзя сковыривать корки в носу.

Харина также предостерегла от самостоятельного использования турунд (жгутов из марли, бинта или ваты) с перекисью водорода: такие попытки остановить кровь могут дополнительно раздражать слизистую.

При кровотечении нужно сесть, слегка наклонить голову вперёд и зажать пальцами мягкую часть носа на 10–15 минут, не отпуская для проверки. Дышать следует ртом. Если кровь не останавливается, кровотечение обильное или появились слабость и головокружение, необходима срочная медицинская помощь.

Ранее врачи объяснили Life.ru, почему после включения отопления могут появляться боль в горле и сухость в носу. При работе батарей слизистые теряют влагу, а на их поверхности могут возникать микротрещины.