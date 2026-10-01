Не лечение, а угробление: Онищенко предупредил об вреде алкоголя после порошков от простуды

Горячие порошки от простуды не стоит сочетать с алкоголем и кофе, считает эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. В комментарии Life.ru он также призвал соблюдать рекомендации по применению лекарств и не увеличивать дозировку в надежде быстрее справиться с болезнью.

Любое нарушение здоровья и приём алкоголя несовместимы. То есть вы к проблеме болезни добавляете ещё одну болезнь. Поэтому здесь можно отдельно обсудить тему «болезнь и алкоголь». Это не лечение, а угробление. И: «Люди пьют, чтобы лечиться». Нет, это не лечение. Это ухудшение себя и своего здоровья. Геннадий Онищенко Эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН

Академик отметил, что сочетание алкоголя с препаратами, содержащими парацетамол, может негативно влиять на печень. Он также предупредил о последствиях превышения рекомендованной дозировки лекарств.

«Надо исходить из того, что любое лекарство — это всё-таки в лекарственно-терапевтических дозах оно помогает. А если его пить, не соблюдая те рекомендации, те предписания, которые написаны в инструкции по применению, и исходить из того, что чем больше, тем быстрее будет, то это прежде всего отражается на печени, потому что печень — это наш фильтр от всего плохого. Он универсальный, который оберегает организм», — сказал специалист.

По словам Онищенко, особенно нежелательно дополнительно употреблять алкоголь после приёма порошков, содержащих парацетамол. Эксперт связал такую комбинацию с алкогольной интоксикацией и риском нарушений работы внутренних органов.

«Поэтому такая гремучая смесь — парацетамол и алкоголь — это и алкогольная интоксикация, потому что сам по себе алкоголь влияет на печень. И это предпосылки к заболеваниям не только печени, но и других внутренних органов», — пояснил академик.

Отдельно Онищенко высказался против употребления кофе во время лечения. Он считает, что этот напиток способен усугубить состояние, а потому не рекомендует запивать им порошки от простуды.

«То есть пакетики, вот эти вот ни в коем случае не пьём ни с кофе, ни с алкоголем. Во-первых, кофе всё обостряет. Пакетик мы принимаем, когда у нас есть какой-то простудный синдром», — отметил эксперт.

Онищенко также напомнил, что парацетамол относится к анальгетикам и используется для снижения болевого синдрома. По его словам, приём препарата на начальной стадии простудного заболевания может остановить развитие процесса.

«Перед тем, как это делать и проводить этот, я бы сказал, жуткий эксперимент над собственным здоровьем, пусть почитают инструкцию по применению парацетамола — там всё это расписано в подробностях», — рекомендовал Онищенко.

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