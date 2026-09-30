Кутаете, а он всё равно мёрзнет? Почему режим «капусты» скорее приведёт ребёнка к простуде, а не согреет

Слишком тёплая одежда может стать причиной того, что ребёнок замёрзнет на прогулке: сначала он вспотеет, а затем начнёт остывать во влажных вещах. Как избежать этой ошибки при сборах в детский сад в переменчивую осеннюю погоду, Life.ru рассказал врач-педиатр Станислав Андриянов.

По словам специалиста, родителям важно помнить не только о риске переохлаждения, но и о перегреве. Желание утеплить ребёнка «на всякий случай» не всегда помогает ему чувствовать себя комфортно.

«При перегреве возникает сильное потоотделение, а из-за вспотевшего тела ребенок как раз-таки может замерзнуть», — объяснил Андриянов.

Вместо одной толстой кофты педиатр советует выбирать несколько тонких слоёв. Так одежду проще подстроить под изменения температуры: убрать лишнее при потеплении или добавить слой, если стало прохладнее. Если требуется дополнительное утепление, врач рекомендует начать с тонкой вещи.

Ещё один важный момент — одежда, которая непосредственно прилегает к телу: первый слой должен помогать отводить влагу. Также в шкафчике обязательно стоит оставить запасной комплект. Если ребёнок вспотеет или промокнет, его нужно переодеть в сухое, подчеркнул педиатр.

Отдельно Андриянов предостерёг от чрезмерно тёплых шапок и шарфов до наступления морозов. Их, как и остальную одежду, следует подбирать по сезону, избегая перегрева.

Ранее педиатр объяснила Life.ru, что осенний рост заболеваемости среди детей связан с возвращением в коллективы. Тесное общение и длительное пребывание в одном помещении способствуют распространению вирусов. Дополнительную нагрузку создают недосып и резкая смена режима.