«Ребёнок не успевает сосредоточиться»: Психолог объяснила опасность ярких ИИ-мультиков

Регулярный просмотр коротких и насыщенных ИИ-мультфильмов может мешать ребёнку долго удерживать внимание на одном занятии. Об этом SHOT рассказала психолог Галина Рейнталь.

По словам специалиста, особенно сильно внимание перегружает контент с постоянной сменой кадров, чрезмерно яркими цветами и искажёнными голосами персонажей. После таких роликов ребёнок может становиться более возбуждённым и быстрее переключаться между занятиями.

Рейнталь также обратила внимание на фоновый просмотр. Если подобные видео постоянно работают рядом с ребёнком, он может чаще отвлекаться от игры, бросать начатое и реагировать на каждую новую сцену на экране.

Отдельно психолог отметила необычную речь некоторых ИИ-персонажей. По её словам, дети способны копировать услышанное произношение, коверкать слова и повторять непривычные речевые конструкции.

Специалисты также советуют не превращать экран в постоянное сопровождение еды. По словам Рейнталь, при регулярном кормлении под мультфильмы у ребёнка может закрепляться привычка связывать приём пищи с просмотром видео.

Ранее психологи отмечают, что родители-миллениалы часто принимают обычный подростковый возраст за психические расстройства (СДВГ, ТРЛ, ПРЛ). Психолог Егор Манышин связывает это с тревогой самих взрослых, которые не хотят работать над собой и жалуются на агрессию ребёнка, хотя сами подавляют эмоции и не показывают примера живого их проявления.