«Ребёнок не успевает сосредоточиться»: Психолог объяснила опасность ярких ИИ-мультиков
Психолог Рейнталь предупредила о влиянии ИИ-мультиков на внимание детей
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Регулярный просмотр коротких и насыщенных ИИ-мультфильмов может мешать ребёнку долго удерживать внимание на одном занятии. Об этом SHOT рассказала психолог Галина Рейнталь.
По словам специалиста, особенно сильно внимание перегружает контент с постоянной сменой кадров, чрезмерно яркими цветами и искажёнными голосами персонажей. После таких роликов ребёнок может становиться более возбуждённым и быстрее переключаться между занятиями.
Рейнталь также обратила внимание на фоновый просмотр. Если подобные видео постоянно работают рядом с ребёнком, он может чаще отвлекаться от игры, бросать начатое и реагировать на каждую новую сцену на экране.
Отдельно психолог отметила необычную речь некоторых ИИ-персонажей. По её словам, дети способны копировать услышанное произношение, коверкать слова и повторять непривычные речевые конструкции.
Специалисты также советуют не превращать экран в постоянное сопровождение еды. По словам Рейнталь, при регулярном кормлении под мультфильмы у ребёнка может закрепляться привычка связывать приём пищи с просмотром видео.
Ранее психологи отмечают, что родители-миллениалы часто принимают обычный подростковый возраст за психические расстройства (СДВГ, ТРЛ, ПРЛ). Психолог Егор Манышин связывает это с тревогой самих взрослых, которые не хотят работать над собой и жалуются на агрессию ребёнка, хотя сами подавляют эмоции и не показывают примера живого их проявления.
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