Инклюзия не решает проблему: Должны ли дети с аутизмом и СДВГ учиться в обычной школе

Обычный класс подходит ребёнку с ОВЗ только тогда, когда школа готова обеспечить ему необходимые условия, включая адаптированную программу и сопровождение. Иначе трудности могут возникнуть у самого ученика, его одноклассников и педагога. Об этом рассказала «Вечерней Москве» детский и семейный психолог Наталья Наумова.

По словам специалиста, конфликт нередко начинается ещё на этапе общения семьи со школой. Родители болезненно воспринимают замечания, а преподаватели не всегда умеют корректно объяснить, какие сложности заметили. Вместо давления эксперт советует говорить о конкретном поведении ученика и возможностях помочь ему.

Одним из основных инструментов поддержки остаётся психолого-медико-педагогическая комиссия. Её заключение позволяет подобрать образовательный маршрут, получить помощь профильных специалистов, дополнительное время на контрольных и экзаменах, а при необходимости — сопровождение тьютора.

При этом сама по себе инклюзия не решает проблему. По мнению психолога, поместить ребёнка с особенностями в класс на 28–30 человек без подготовленного педагога, ассистента и подходящей методики недостаточно. В отдельных случаях лучше может подойти ресурсный класс или коррекционная школа.

Домашнее обучение эксперт назвала крайним вариантом из-за риска потерять навыки общения.

«Право окончательного выбора остаётся за семьёй», — подчеркнула Наумова, добавив, что школа должна познакомить родителей со всеми доступными форматами без давления.

Ранее Life.ru рассказывал, какие особые требования к учебной нагрузке детей с ОВЗ действуют в российских школах в 2026 году. Для таких классов предусмотрены сокращённые уроки и более строгие ограничения по числу занятий в день.