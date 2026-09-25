Психолог перечислила опасные способы пробуждения детей в школу, отбивающие желание учиться

Некоторые родители пытаются разбудить ребёнка в школу с помощью криков, резкого света или даже холодной воды. Детский психолог Дарья Дугенцова рассказала Life.ru, почему такие способы могут сформировать у школьника негативную ассоциацию с утренним подъёмом.

Обливать водой, особенно ледяной, срывать одеяло, резко включать свет или кричать — это самое ужасное, что можно сделать при попытке разбудить ребёнка в школу. Так можно проассоциировать пробуждение в учебное заведение с чем-то негативным. Дарья Дугенцова Детский психолог

По словам психолога, неприятные ощущения при утреннем подъёме могут закрепиться и в дальнейшем влиять на отношение к необходимости рано вставать. Ребёнку может быть тяжело просыпаться не только в школу, но и позднее в университет или на работу.

«А если всё-таки использовать методы, которые были у более старшего поколения, это создаст не совсем травмы, но это создаёт чёткую фиксацию на том, что это негативный опыт. Меня неприятно разбудили, мне было некомфортно — и это всегда ассоциируется со школой», — рассказала Дугенцова.

Для более спокойного пробуждения специалист советует использовать LED-лампы, имитирующие рассвет. Их яркость постепенно увеличивается, помогая ребёнку проснуться. Также можно использовать браслеты с вибрацией, обычный будильник или умную колонку.

При этом наиболее комфортный вариант, по мнению психолога, — когда ребёнок просыпается самостоятельно. Если речь идёт о первокласснике или второкласснике, родителям можно подойти к нему, погладить или обнять и спокойно сказать, что пора вставать.

«Если мы говорим о позитивных вариантах, то лучше всего, конечно, когда ребёнок просыпается самостоятельно. Но если это первоклассник или второклассник, то можно подойти, погладить, обнять и сказать, что пора просыпаться», — отметила психолог.

Помочь ребёнку окончательно проснуться может и спокойная атмосфера дома. Родители могут начать готовить завтрак, включить тихую музыку или рассказать школьнику о том, что ждёт его в течение дня.

«Возможно, стоит включить тихие, спокойные песни, чтобы приглашать ребёнка к трапезе, и рассказывать ему истории о том, что его сегодня ждёт», — добавила Дугенцова.

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