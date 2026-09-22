В Союзе отцов России пожаловались на перегрузку школьников сложными уроками

Сложные предметы в конце учебного дня создают для школьников чрезмерную нагрузку и сказываются на их психике. Об этом в пресс-центре НСН заявил исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба.

Он привёл пример собственной дочери, которая учится во вторую смену. Самые трудные дисциплины в её расписании стоят шестым уроком, а физику приходится изучать около 17 часов.

«Все думают, что это никак не влияет на детей, а это влияет. Дети не адаптированы к таким перекосам», — подчеркнул общественник.

Его критика коснулась и подхода к обучению в целом. Эксперт отрицательно оценил Болонскую систему и выразил мнение, что нынешнее образование прежде всего приучает детей реагировать на тесты и формирует клиповое сознание.

Напомним, с сентября 2027 года минимальная учебная нагрузка в 10–11-х классах увеличится на 142 часа. За два года старшеклассникам предстоит пройти не менее 2312 часов занятий вместо нынешних 2170. Верхняя граница останется прежней — 2516 часов, а недельная нагрузка не должна превышать 37 часов.