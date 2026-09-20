Школьники могут использовать ИИ для подготовки черновиков и самопроверки

Искусственный интеллект можно подключать к учёбе, но сдавать результат нейросети вместо собственной работы школьникам нельзя. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минпросвещения РФ.

Ведомство предлагает педагогам заранее обозначать ученикам границы использования искусственного интеллекта. Школьникам можно обращаться к нему, чтобы составить план, проверить себя, получить дополнительное объяснение или подготовить черновые материалы. Другое дело — готовая работа. Если задание рассчитано на самостоятельное выполнение, полностью сгенерированный текст, решение, презентацию или проект нельзя представить как результат собственного труда.

Минпросвещения также рекомендует объяснять школьникам связанные с ИИ риски и правила информационной безопасности. В частности, ученикам нельзя передавать нейросетям конфиденциальные сведения или нарушать установленные учителем ограничения на использование таких сервисов.

Ранее Минпросвещения рекомендовало ученикам 1–4-х классов не использовать сервисы искусственного интеллекта самостоятельно. Для школьников постарше подход мягче. Ученикам 5–9-х классов педагог может разрешить обращаться к нейросетям для поиска и первичной систематизации информации, объяснения сложных тем и проверки предположений. Старшеклассникам дополнительно разрешается применять ИИ при работе над проектами и исследованиями. При этом возможность использования нейросетей в конкретном задании остаётся за учителем.