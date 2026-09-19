На 142 часа больше: Как изменится учёба в 10–11-х классах с 2027 года

Минимальное количество учебных занятий в 10–11-х классах с 1 сентября 2027 года увеличится с 2170 до 2312 часов за два года. Новый федеральный государственный образовательный стандарт утвердило Минпросвещения России.

Таким образом, нижняя граница учебной нагрузки вырастет на 142 часа. Максимальный объём при этом останется на уровне 2516 часов за два года, а недельная нагрузка не должна превышать 37 часов в каждом классе.

Обновлённый ФГОС также позволит старшеклассникам изучать все предметы только на базовом уровне. Сейчас учебный план предусматривает обязательное углублённое изучение как минимум двух дисциплин.

При желании школьники смогут выбрать профильное обучение. Стандарт предусматривает шесть направлений: агротехнологическое, естественно-научное, гуманитарное, социально-экономическое, технологическое и универсальное.

Новый ФГОС вступит в действие 1 сентября 2027 года. В Минпросвещения поясняли, что изменения должны сделать содержание обучения более прикладным и приблизить его к современным технологическим задачам.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 2027 года старшеклассникам разрешат изучать все предметы только на базовом уровне. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, обязательное требование выбирать не менее двух предметов для углублённого изучения отменят.