С 2027 года старшеклассники смогут изучать все предметы только на базовом уровне

Новый образовательный стандарт для старших классов, вступающий в силу 1 сентября 2027 года, позволит ученикам изучать всю школьную программу исключительно на базовом уровне. Об этом в интервью ТАСС заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По действующим сейчас правилам, старшеклассники обязаны выбирать для углублённого изучения не менее двух дисциплин. Новая норма снимет это ограничение, дав учащимся больше свободы в распределении нагрузки.

«Введение стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года. Важным изменением станет возможность для учащихся старшей школы изучать все предметы только на базовом уровне, в то время как сейчас обязательно изучение не менее двух предметов на углублённом», — пояснил глава ведомства.

При этом министр подчеркнул, что система из шести образовательных профилей (естественно-научный, гуманитарный, социально-гуманитарный, технологический, универсальный и другие) будет сохранена. Однако у школ появится больше гибкости в формировании узконаправленных учебных групп в зависимости от запросов учеников и возможностей конкретного образовательного учреждения.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предложил школам не проводить контрольные по четвергам. Такой подход связан с недельным биоритмом школьников: наиболее высокий уровень активности приходится на понедельник, вторник и среду.