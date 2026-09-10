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Опубликовано 10 сентября, 03:53

Онищенко: В школах нельзя проводить контрольные по четвергам

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Четверг может оказаться самым неудачным днём недели для школьных контрольных. К этому моменту у детей снижается работоспособность, поэтому проверку знаний разумнее проводить в начале недели, рассказал РИА «Новости» академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Такой подход связан с недельным биоритмом школьников: наиболее высокий уровень активности приходится на понедельник, вторник и среду. В частности, речь идёт о математике и других сложных предметах. А вот контрольные в четверг, считает Онищенко, создают для ребёнка дополнительную нагрузку в день, когда ему труднее сохранять прежнюю концентрацию.

«Мы всегда требовали, чтобы в четверг не ставили в школьное расписание трудные предметы, такие как, например, математика. И ни в коем случае нельзя, чтобы по четвергам дети писали контрольные», — заявил академик.

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Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ планирует обновить образовательные стандарты и программы для школьников. Изменения затронут основное общее образование, а новые документы для старших классов начнут действовать с 1 сентября 2027 года. В течение двух лет будут пересмотрены ФГОС и федеральная образовательная программа для 5–9-х классов. Параллельно подготовят документы для 10–11-х классов.

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