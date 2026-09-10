В ГД предложили дать бабушкам и дедушкам доступ к электронным дневникам внуков

Во многих семьях старшие родственники активно участвуют в воспитании внуков: забирают их из школы, помогают с домашними заданиями, следят за расписанием. Однако они лишены возможности получать актуальную информацию через электронный дневник в федеральном сервисе «Госуслуги Моя школа» и не имеют самостоятельного доступа к сведениям, необходимым для участия в учебной жизни ребёнка. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением предоставить бабушкам и дедушкам упрощённый доступ к электронным дневникам школьников. Текст обращения оказался в распоряжении Life.ru.

В настоящее время доступ к электронному дневнику через единую федеральную систему «Госуслуги Моя школа» предоставляется законным представителям ребёнка, самому учащемуся и педагогическим работникам. Для иных родственников, участвующих в воспитании и сопровождении учебы ребёнка, единый федеральный порядок доступа не предусмотрен.

В результате многие бабушки и дедушки вынуждены постоянно обращаться за необходимой информацией к родителям. Это ограничивает их полноценное участие в учебной жизни внуков: получение даже базовых сведений зависит от того, насколько быстро родитель сможет их передать. Особенно заметна эта проблема в ситуациях, когда информацию требуется получить оперативно — например, при изменении расписания, заданий или других организационных вопросов. В таких случаях родители вынуждены постоянно выступать посредниками в вопросах, которые старшие родственники могли бы решать самостоятельно.

При этом возможность предоставления доступа к электронному дневнику доверенному лицу уже реализована в отдельных региональных системах. В частности, такой механизм действует в Московской электронной школе, где родитель может самостоятельно предоставить доступ выбранному им человеку. Эта практика подтверждает техническую и организационную реализуемость подобного подхода без изменения статуса законных представителей ребёнка.

Чернышов предлагает рассмотреть возможность закрепления на федеральном уровне единого упрощённого порядка предоставления бабушкам и дедушкам доступа к электронному дневнику ребёнка с согласия родителя в сервисе «Госуслуги Моя школа». Предлагается предусмотреть возможность, при которой бабушка или дедушка с подтверждённой учётной записью смогут самостоятельно направить родителю запрос на доступ к электронному дневнику ребёнка, а родитель — подтвердить либо отклонить его одним действием. При наличии технической возможности сведения о родственной связи, содержащиеся в государственных информационных системах, могут использоваться для упрощения идентификации заявителя.

Кроме того, при первоначальной настройке профиля ребёнка система могла бы предлагать родителю предоставить такой доступ бабушке или дедушке. Это сделает саму возможность подключения старших родственников очевидной для пользователя независимо от того, кто инициирует процедуру.

Реализация такого решения позволит учитывать реальное участие старших родственников в воспитании и обучении детей, сократить необходимость постоянного посредничества родителей и сделать государственные цифровые образовательные сервисы более удобными для миллионов российских семей. При этом механизм может быть реализован на базе существующей цифровой инфраструктуры без создания отдельной информационной системы и дополнительной нагрузки на образовательные организации.

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