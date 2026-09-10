Минпросвещения РФ обновит ФГОС и программы для 5–9-х классов

Министерство просвещения России в 2026–2027 годах обновит образовательные стандарты и программы для школьников. Изменения затронут основное общее образование, а новые документы для старших классов начнут действовать с 1 сентября 2027 года, сообщает РИА «Новости».

В течение двух лет будут пересмотрены ФГОС и федеральная образовательная программа для 5–9-х классов. Параллельно подготовят документы для 10–11-х классов. При разработке стандарта для старшей школы министерство привлекло научное сообщество и ведущие российские вузы.

Ранее Минпросвещения ввело единые критерии оценки знаний школьников. Ведомство уже передало регионам рекомендации, которые должны унифицировать проверку различных видов работ. Речь идёт не только о типовых заданиях. В подготовленных материалах отдельно определены подходы к оценке письменных и устных ответов учащихся, включая диктанты, сочинения и изложения.