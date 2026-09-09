Минпросвещения ввело единые критерии оценки знаний школьников

Школьные отметки по основным предметам предлагают выставлять по единым критериям. Минпросвещения уже передало регионам рекомендации, которые должны унифицировать проверку различных видов работ. Об этом ТАСС рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.

Речь идёт не только о типовых заданиях. В подготовленных материалах отдельно определены подходы к оценке письменных и устных ответов учащихся, включая диктанты, сочинения и изложения. Единые принципы также распространяются на лабораторные и практические работы, проекты и другие задания.

Ранее эксперт Минпросвещения заявил, что продолжительность школьного урока в России зависит от класса и не должна превышать установленные СанПиН пределы. Для первоклассников занятия короче, а со второго класса урок может идти до 45 минут. Отдельные требования действуют для отдыха между занятиями. Обычная перемена должна продолжаться не менее 10 минут, а перерыв для приёма пищи — минимум 20 минут.