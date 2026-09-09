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Опубликовано 9 сентября, 00:49

В Минпросвещения назвали максимальную продолжительность уроков в школе

Костенко: Уроки во 2–11-х классах могут длиться до 45 минут

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Продолжительность школьного урока в России зависит от класса и не должна превышать установленные СанПиН пределы. Для первоклассников занятия короче, а со второго класса урок может идти до 45 минут. Об этом РИА «Новости» сообщил эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени В.С. Леднева Максим Костенко.

«Школа должна соблюдать требования СанПиН в части продолжительности урока: в 1-м классе с сентября по декабрьне более 35 минут, в 1-м классе с января по май — не более 40 минут, для обучающихся с ОВЗ — не более 40 минут, во 2–11-х классах — не более 45 минут», — сказал Костенко.

Отдельные требования действуют для отдыха между занятиями. Обычная перемена должна продолжаться не менее 10 минут, а перерыв для приёма пищи — минимум 20 минут. Для первоклассников дополнительно предусматривают паузу продолжительностью от 40 минут.

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Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года восьмиклассникам увеличили число уроков истории с двух до трёх в неделю. Изменения связаны с переходом школ на обновлённую федеральную программу. Для девятых классов нагрузку по этому предмету сохранили на прежнем уровне — два занятия в неделю. В старшей школе историю также продолжают преподавать по два часа в неделю в рамках программы базового уровня.

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Антон Голыбин
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