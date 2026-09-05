Восьмиклассникам добавят третий урок истории в неделю с 2026 года

Российские восьмиклассники с нового учебного года будут изучать историю чаще – вместо двух уроков в неделю в расписании появится три. Изменения связаны с переходом школ на обновлённую федеральную программу.

Как сообщил РИА «Новости» руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднёва Максим Костенко, с 1 сентября 2026 года новые требования начнут действовать для восьмых и девятых классов. При этом для девятиклассников объём занятий останется прежним – два урока истории в неделю.

«Для восьмых классов количество часов также увеличивается – с двух до трёх уроков истории в неделю», – рассказал Костенко.

Эксперт отметил, что в старших классах историю продолжат преподавать по новой программе базового уровня по два часа в неделю. Кроме того, с пятого класса школьники уже занимаются по единым государственным учебникам, что, по словам специалиста, помогает сформировать единое образовательное пространство.

Российская школа продолжает переход на обновлённые образовательные программы и единые учебники. Изменения затрагивают не только количество часов по отдельным предметам, но и содержание курсов, которые постепенно приводят к общим федеральным стандартам.

Ранее Life.ru писал, что Минпросвещения изменило программу обществознания: предмет исключили из расписания восьмых классов и оставили только для учеников 9–11-х классов. Новые учебники должны появиться поэтапно в течение нескольких учебных лет.