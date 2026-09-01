В День знаний помощник президента России Владимир Мединский пришёл к школьникам Калининграда и провёл для них урок истории. Об этом рассказали в телеграм-канале правительства Калининградской области.

Мединский провёл урок истории для школьников Калининграда в День знаний. Видео © Telegram / Правительство Калининградской области

Занятие прошло в средней школе № 58, куда 1 сентября приехали Мединский, возглавляющий Российское военно-историческое общество, и глава региона Алексей Беспрозванных.

Урок для старшеклассников построили не как обычную лекцию, а как открытый разговор. Ребята сами задавали вопросы и обсуждали самые разные темы — историю, устройство государства, учёбу, семью и планы на взрослую жизнь.

После беседы гости осмотрели школу. Они побывали в учебных классах, заглянули в бассейн нового корпуса, два спортзала, дизайн-студию, кулинариум и учебно-опытное пространство с лабораторией природы.

ранее сообщалось, что в новый учебник по обществознанию для девятиклассников включили упражнение, обучающее распознавать фейки в интернете. Книгу выпустило издательство «Просвещение» под редакцией заместителя председателя Совбеза РФ, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Нужный блок находится в главе «Информационное пространство современного общества» и посвящён противодействию дезинформации и ложным новостям. Ожидается, что применять учебник начнут с 1 сентября 2026 года.