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Опубликовано 1 сентября, 17:07

Мединский провёл урок истории для школьников Калининграда в День знаний

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В День знаний помощник президента России Владимир Мединский пришёл к школьникам Калининграда и провёл для них урок истории. Об этом рассказали в телеграм-канале правительства Калининградской области.

Мединский провёл урок истории для школьников Калининграда в День знаний. Видео © Telegram / Правительство Калининградской области

Занятие прошло в средней школе № 58, куда 1 сентября приехали Мединский, возглавляющий Российское военно-историческое общество, и глава региона Алексей Беспрозванных.

Урок для старшеклассников построили не как обычную лекцию, а как открытый разговор. Ребята сами задавали вопросы и обсуждали самые разные темы — историю, устройство государства, учёбу, семью и планы на взрослую жизнь.

После беседы гости осмотрели школу. Они побывали в учебных классах, заглянули в бассейн нового корпуса, два спортзала, дизайн-студию, кулинариум и учебно-опытное пространство с лабораторией природы.

Медведев «лично рукой» правит учебник по обществознанию
Медведев «лично рукой» правит учебник по обществознанию

ранее сообщалось, что в новый учебник по обществознанию для девятиклассников включили упражнение, обучающее распознавать фейки в интернете. Книгу выпустило издательство «Просвещение» под редакцией заместителя председателя Совбеза РФ, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Нужный блок находится в главе «Информационное пространство современного общества» и посвящён противодействию дезинформации и ложным новостям. Ожидается, что применять учебник начнут с 1 сентября 2026 года.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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