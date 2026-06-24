Медведев «лично рукой» правит учебник по обществознанию

Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев участвует в работе над учебниками по обществознанию для старших классов не формально, а лично редактируя текст. Заявление было сделано на сессии «Законотворчество и национальные правовые традиции» в рамках Петербургского международного юридического форума.

По словам Мединского, Медведев является главным редактором линейки учебников для 9–11 классов и непосредственно вносит правки «рукой». Он отметил, что работа над учебными материалами идёт постепенно и аккуратно, без резких изменений, а подход к реформе образования остаётся взвешенным и поэтапным.

Ранее Мединский также сообщил, что культовый режиссёр и сценарист Алексей Балабанов появится в новом учебнике по обществознанию для 10-х классов. Материал о нём включили в раздел «Культура»: в учебнике будет отдельный рассказ о режиссёре и его портрет. Школьники начнут заниматься по новым книгам с осени 2026 года.