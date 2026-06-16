Мединский: В новом учебнике по обществознанию напечатали портрет Балабанова

Культовый режиссёр и сценарист Алексей Балабанов появится в новом учебнике по обществознанию для 10-х классов. Как сообщает kp.ru, об этом рассказал помощник президента Владимир Мединский на церемонии открытия памятника режиссёру в Екатеринбурге.

Материал о Балабанове включили в раздел «Культура»: в учебнике будет отдельный рассказ о режиссёре и его портрет. Школьники начнут заниматься по новым книгам с осени 2026 года. Наполнение издания редактировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Во время церемонии Мединский отметил, что Балабанов родился и вырос в Екатеринбурге, а теперь будто снова вернулся в родной город.

«Благодаря памятнику, он сюда вернулся. И навсегда останется у себя на родине в наших сердцах», — сказал помощник президента.

Памятник сделали в виде трамвая — не случайно: авторы объяснили, что герои Балабанова почти всегда находятся в движении. Внутрь «вагона» можно зайти, а внутри разместили отсылки к фильмам режиссёра, его биографии и екатеринбургскому рок-клубу. Получился не просто памятник, а пространство, похожее на живой кинокадр.