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16 июня, 12:03

Мединский: В новом учебнике по обществознанию напечатали портрет Балабанова

Секретарь Совета при президенте РФ по культуре Владимир Мединский на открытии памятника режиссёру Алексею Балабанову в Екатеринбурге. Обложка © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Секретарь Совета при президенте РФ по культуре Владимир Мединский на открытии памятника режиссёру Алексею Балабанову в Екатеринбурге. Обложка © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Культовый режиссёр и сценарист Алексей Балабанов появится в новом учебнике по обществознанию для 10-х классов. Как сообщает kp.ru, об этом рассказал помощник президента Владимир Мединский на церемонии открытия памятника режиссёру в Екатеринбурге.

Материал о Балабанове включили в раздел «Культура»: в учебнике будет отдельный рассказ о режиссёре и его портрет. Школьники начнут заниматься по новым книгам с осени 2026 года. Наполнение издания редактировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Во время церемонии Мединский отметил, что Балабанов родился и вырос в Екатеринбурге, а теперь будто снова вернулся в родной город.

«Благодаря памятнику, он сюда вернулся. И навсегда останется у себя на родине в наших сердцах», — сказал помощник президента.

Тест: Если не узнаете эти 8 фильмов Алексея Балабанова по кадру, потеряете своё звание киноэксперта
Тест: Если не узнаете эти 8 фильмов Алексея Балабанова по кадру, потеряете своё звание киноэксперта

Сам монумент открыли в центре Екатеринбурга. На церемонию пришли больше тысячи человек, среди гостей были писатель Александр Проханов, мэр Алексей Орлов, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, режиссёр Алексей Федорченко и Никита Михалков, снимавшийся у Балабанова в картинах «Мне не больно» и «Жмурки».

Памятник сделали в виде трамвая — не случайно: авторы объяснили, что герои Балабанова почти всегда находятся в движении. Внутрь «вагона» можно зайти, а внутри разместили отсылки к фильмам режиссёра, его биографии и екатеринбургскому рок-клубу. Получился не просто памятник, а пространство, похожее на живой кинокадр.

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Николь Вербер
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