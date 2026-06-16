«Сидит в пустом трамвае»: В центре Екатеринбурга открыли памятник Алексею Балабанову

В Екатеринбурге открыли памятник знаменитому уральскому режиссёру Алексею Балабанову. На церемонию, которая прошла в центре города, пришли больше тысячи горожан.

В Екатеринбурге открыли памятник Алексею Балабанову. Видео © Telegram /E1.RU | Новости Екатеринбурга

Собравшихся приветствовали помощник президента Владимир Мединский, писатель Александр Проханов, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и его заместитель Рустам Галямов, курировавший создание монумента. Выступающие говорили о Балабанове с теплотой и подчёркивали, как важно, что на его родине теперь появился такой памятник.

Среди посетивших были звёзды и деятели культуры. Например, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и кинорежиссёр Алексей Федорченко. Вместе с тем дали слово режиссёру Никите Михалкову. В своё время он исполнил главные роли в фильмах Балабанова «Мне не больно» и «Жмурки».

«Я у него снимался, закрытый, не открывающийся, всё время наблюдающий. Я не видел, как он работает с актёрами. Не понимал, как они работают. Хотя я не вижу этого труда, работы, репетиций. Он создавал атмосферу, которая сама собою превращалась в высказывание. Это человек, который высказывался в богом данном ему языке. Прекрасный памятник, в котором он едет по жизни — нашей и по своей», — отметил режиссёр.

Актёры Алексей Чадов и Леонид Бичевин, начинавшие у Балабанова, поблагодарили его за тот шанс, который он им дал. На церемонии также присутствовали полпред президента в УрФО Артём Жога, продюсеры братья Сельяновы и музыканты Свердловского рок-клуба.

Пришли и близкие режиссёра. В частности, первая жена Ирина и сын Фёдор. Тот сказал коротко, но пронзительно: отец наконец вернулся домой. Когда полотно с монумента упало, на экранах за кадры из фильмов Балабанова.

Завершился праздник концертом на площади у Дворца молодёжи. Детский хор спел «Последнее письмо», а Сергей Бобунец — «Вечно молодого»: оба трека звучат во второй части «Брата». После церемонии горожане ещё долго фотографировались у памятника, стоя в очереди.

Памятник стилизован под трамвай — авторы объяснили это тем, что герои Балабанова всегда в пути. Внутрь вагона могут заходить зрители: стены и кабина хранят отсылки к фильмам, биографии режиссёра и легендарному рок-клубу. В мэрии отметили, что трамвай появлялся во многих проектах, включая фильм «Брат». Массивная конструкция за счёт сквозного пространства кажется лёгкой и похожей на кинокадр.

Ранее в Симферополе на пересечении улиц Пушкина и Гоголя установили бронзовый памятник Николаю Гоголю. Инициатива установить монумент принадлежит митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону (Шевкунову) — он предложил её ещё два года назад. Владыка рассказывал, что в советское время академик Сергей Меркуров по госзаказу создал статую к столетию писателя, но тогда она так и не нашла своего места.