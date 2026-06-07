В Симферополе открыли памятник Николаю Гоголю

В Симферополе на пересечении улиц Пушкина и Гоголя появился бронзовый памятник Николаю Гоголю. Об этом сообщил глава республикик Крым Сергей Аксёнов.

Инициатива поступила от митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) ещё два года назад. Владыка рассказывал, что в советское время знаменитый скульптор-монументалист, академик Сергей Меркуров создал статую к столетию писателя по госзаказу, однако тогда памятник так и не нашёл своего места.

Постамент для монумента изготовил уже современный скульптор, заслуженный художник России Виталий Шанов — автор множества скульптур на территории Беларуси и России, включая Новый Херсонес.

Все работы по созданию и установке памятника выполнены за счёт Симферопольской и Крымской епархии. Высота монумента вместе с постаментом достигает около 7,5 метра, а вес — примерно 6 тонн.

Тем временем 4 июня в Киеве на Андреевском спуске демонтировали памятник Михаилу Булгакову — так было исполнено решение, принятое советом украинской столицы ещё в декабре прошлого года. Телеграм-каналы опубликовали видеозаписи, на которых видно, как сотрудники коммунальных служб грузят обломки монумента в машину, а также запечатлён опустевший постамент, с которого сняли скульптуру.