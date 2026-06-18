В учебник обществознания под редакцией Медведева включили упражнение про фейки

В новом учебнике по обществознанию для девятиклассников появилось упражнение, обучающее распознавать фейки в интернете. Об этом сообщает ТАСС, в чьём распоряжении оказался экземпляр издания.

Книгу выпустило «Просвещение» под редакцией заместителя председателя Совбеза РФ, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Ранее Министерство просвещения включило материал в федеральный перечень. Ожидается, что применять его начнут с 1 сентября 2026 года.

Нужный блок находится в главе «Информационное пространство современного общества». Он посвящён противодействию дезинформации, ложным новостям и инфовойнам.

Особый акцент сделан на правилах цифровой гигиены. Среди них: установка антивирусов, блокировка спам-звонков, отказ от переходов по ссылкам на сомнительные ресурсы. Ребятам также не советуют обсуждать с посторонними людьми финансовое положение семьи.

Подросткам напоминают о необходимости критически оценивать любые сведения. Авторы призывают проверять данные через официальные источники. Любые попытки незнакомцев завлечь в новые группы в соцсетях стоит сразу же обсуждать с родными.

Кроме практического урока, раздел содержит информацию о становлении информационного общества, роли интернета и СМИ. Там же раскрываются положения стратегии развития информационного общества в России до 2030 года.

Ранее сообщалось, что учебники под редакцией Медведева по обществознанию вошли в федеральный перечень. Речь идёт о классах с девятого по одиннадцатый.