Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 сентября, 12:23

В Смоленске восьмиклассник распылил перцовку на перемене и поднял на уши школу

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Восьмиклассник распылил перцовый баллончик в школе №16 в Смоленске. После инцидента прокуратура начала проверку.

Всё произошло 8 сентября во время перемены. После распыления вещества руководство школы освободило помещения и организовало проветривание.

«По предварительным данным, в результате инцидента никто из детей и работников не пострадал», — сообщили в прокуратуре Смоленской области.

Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних и об образовании. Отдельное внимание уделят тому, как администрация школы организовала контрольно-пропускной режим.

Кроме того, прокуратура даст оценку эффективности профилактической работы с несовершеннолетними.

Глава Башкирии потребовал уволить руководство гимназии после поножовщины
Глава Башкирии потребовал уволить руководство гимназии после поножовщины

Ранее сообщалось, что пятеро детей и двое взрослых пострадали при нападении в школе в Канске (Красноярский край), где ученица распылила баллончик 1 сентября. По словам одной из учительниц, девочка распылила баллончик на нескольких учителей и бросила горючую смесь на третьем этаже возле кабинета химии. Трагедию удалось предотвратить благодаря быстрой реакции матери одного из школьников. Она смогла вытолкнулть агрессивную девочку в коридор.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Смоленская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar