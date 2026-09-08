В Смоленске восьмиклассник распылил перцовку на перемене и поднял на уши школу

Восьмиклассник распылил перцовый баллончик в школе №16 в Смоленске. После инцидента прокуратура начала проверку.

Всё произошло 8 сентября во время перемены. После распыления вещества руководство школы освободило помещения и организовало проветривание.

«По предварительным данным, в результате инцидента никто из детей и работников не пострадал», — сообщили в прокуратуре Смоленской области.

Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних и об образовании. Отдельное внимание уделят тому, как администрация школы организовала контрольно-пропускной режим.

Кроме того, прокуратура даст оценку эффективности профилактической работы с несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что пятеро детей и двое взрослых пострадали при нападении в школе в Канске (Красноярский край), где ученица распылила баллончик 1 сентября. По словам одной из учительниц, девочка распылила баллончик на нескольких учителей и бросила горючую смесь на третьем этаже возле кабинета химии. Трагедию удалось предотвратить благодаря быстрой реакции матери одного из школьников. Она смогла вытолкнулть агрессивную девочку в коридор.