Глава Башкирии потребовал уволить руководство гимназии после поножовщины

Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал уволить директора и заместителя директора гимназии в Кушнаренково после ножевого нападения на школьника. По словам руководителя региона, администрация учебного заведения скрывала затяжной конфликт между подростками.

Хабиров заявил, что конфликт между подростками продолжался длительное время, однако руководство гимназии не сообщило о нём властям. Глава региона поручил оформить увольнение директора и заместителя, отвечающего за воспитательную работу, а также распорядился проверить, не допустило ли руководство школы халатности.

Глава республики также вызвал на прямую связь руководителя Кушнаренковского района Марата Латыпова и раскритиковал его работу.

«Либо это ваша полная некомпетентность, либо вы мне ещё смеете врать на эту тему. Разбирайтесь давайте у себя», — сказал Хабиров.

Он поручил муниципальным руководителям и директорам школ не скрывать информацию о конфликтах между учащимися. По словам главы Башкирии, в республике действует специальная команда педагогов и других специалистов, готовая выезжать в учебные заведения для оказания помощи.

Также Хабиров поручил вице-премьеру правительства Уралу Кильсенбаеву подготовить предложения по усилению безопасности в небольших и сельских школах.

Инцидент произошёл 2 сентября во время занятий. 14-летний ученик ранил ножом одноклассника. Пострадавшему потребовалась экстренная операция. Отметим, что у пострадавшего подростка диагностировали множественные ножевые ранения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.