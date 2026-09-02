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Опубликовано 2 сентября, 12:53

Пострадавшего в школе Башкирии подростка перевели в реанимацию

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Школьник, пострадавший во время конфликта со сверстником в одной из школ Башкирии, находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как стабильное. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения республики.

«Переведён в реанимацию после операции. Состояние стабильное», — говорится в сообщении.

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Напомним, что ЧП произошло во время занятия в одной из гимназий Кушнаренковского района Башкирии. Между двумя девятиклассниками возник конфликт, в ходе которого один из школьников достал холодное оружие и несколько раз ранил одноклассника. Предварительно причиной произошедшего называют личную неприязнь между подростками.

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Милена Скрипальщикова
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