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Опубликовано 2 сентября, 06:39

СК возбудил дело о покушении на убийство после нападения школьника в Башкирии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) возбудили следователи в Башкирии после инцидента в гимназии Кушнаренковского района.

По версии следствия, 2 сентября 14-летний девятиклассник совершил нападение на своего сверстника, нанеся ему несколько ударов ножом. Правоохранительные органы оперативно отреагировали на ЧП: в настоящий момент подозреваемый задержан, с ним работают сотрудники Следственного комитета.

Следователи уже провели осмотр места происшествия и изъяли орудие преступления. Назначен ряд судебных экспертиз, которые помогут установить все обстоятельства случившегося, а также мотивы, побудившие подростка пойти на преступление.

Пострадавший 15-летний ученик госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы для его жизни, по предварительным данным, нет.

В рамках расследования правоохранители дадут оценку действиям руководства образовательного учреждения и органов системы профилактики, чтобы понять, могли ли педагоги и социальные службы предотвратить конфликт между подростками. Работа следственной группы продолжается.

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Днём ранее пятеро детей и двое взрослых пострадали при инциденте в школе в Канске (Красноярский край), где ученица распылила баллончик 1 сентября. По словам одной из учительниц, девочка распылила баллончик на нескольких учителей и бросила горючую смесь на третьем этаже возле кабинета химии. Также она напала с ножом на педагога. Трагедию удалось предотвратить благодаря быстрой реакции матери одного из учеников. Женщина вовремя вмешалась и вытолкнула агрессивную девочку в коридор, не позволив ей нанести учителю тяжёлые увечья.

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Оксана Попова
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