СК возбудил дело о покушении на убийство после нападения школьника в Башкирии

Уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) возбудили следователи в Башкирии после инцидента в гимназии Кушнаренковского района.

По версии следствия, 2 сентября 14-летний девятиклассник совершил нападение на своего сверстника, нанеся ему несколько ударов ножом. Правоохранительные органы оперативно отреагировали на ЧП: в настоящий момент подозреваемый задержан, с ним работают сотрудники Следственного комитета.

Следователи уже провели осмотр места происшествия и изъяли орудие преступления. Назначен ряд судебных экспертиз, которые помогут установить все обстоятельства случившегося, а также мотивы, побудившие подростка пойти на преступление.

Пострадавший 15-летний ученик госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы для его жизни, по предварительным данным, нет.

В рамках расследования правоохранители дадут оценку действиям руководства образовательного учреждения и органов системы профилактики, чтобы понять, могли ли педагоги и социальные службы предотвратить конфликт между подростками. Работа следственной группы продолжается.