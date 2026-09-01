Напавший с лопатой на прихожан храма в Москве состоял на учёте в ПНД
Обложка © VK / Храм святых Жен-Мироносиц в Марьино, г.Москва
Мужчина, напавший с лопатой на прихожан церкви святых Жён-Мироносиц на Белореченской улице, состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Напавший состоял на учете в ПНД», — заявил собеседник агентства.
Напомним, инцидент произошёл в районе Марьино. Пострадала фельдшер скорой помощи, которую вызвали очевидцы, и ещё несколько человек. Злоумышленник погиб после того, как в него выстрелил прохожий. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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