Напавший с лопатой на прихожан храма в Москве состоял на учёте в ПНД

Мужчина, напавший с лопатой на прихожан церкви святых Жён-Мироносиц на Белореченской улице, состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Напавший состоял на учете в ПНД», — заявил собеседник агентства.

Напомним, инцидент произошёл в районе Марьино. Пострадала фельдшер скорой помощи, которую вызвали очевидцы, и ещё несколько человек. Злоумышленник погиб после того, как в него выстрелил прохожий. Обстоятельства инцидента устанавливаются.