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Опубликовано 1 сентября, 08:44
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В Москве неадекват с лопатой кидался на людей у храма — его застрелил прохожий

Mash: В Москве мужчина с лопатой напал на людей у храма, его застрелил прохожий

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

В Москве мужчина с лопатой бросался на людей возле Храма святых Жён-Мироносиц. Как пишет Mash, его застрелил прохожий.

По данным телеграм-канала, неадекват кинулся на прихожан, выходивших из церкви на Белореченской улице. Очевидцы вызвали скорую, но тогда мужчина напал на женщину-фельдшера, разбив ей голову лопатой. Медика госпитализировали. Также в результате действий нападавшего пострадали ещё несколько человек.

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Храм святых Жён-Мироносиц в Марьино — православный храм Русской православной церкви, расположенный в Дюссельдорфском парке у Белореченской улицы в Москве. Его строительство началось в 2014 году, а малое освящение состоялось 4 января 2015 года. Храм посвящён женщинам-мироносицам — последовательницам Иисуса Христа, ставшим первыми свидетельницами Его Воскресения; при приходе действует воскресная школа.

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Никита Никонов
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