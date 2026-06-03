Метатель лопат навёл суету на трассе под Тверью

Пьяный водитель устроил представление с лопатой на трассе М-9 «Балтия» в Тверской области. 44-летний житель Смоленской области сначала задел на кроссовере отбойник, а потом решил, что виноваты в этом дорожные рабочие, передаёт телеграм-канал Управления МВД России по региону.

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Мужчина попытался выяснить отношения, но быстро перешёл от слов к делу. Он взял лопату из микроавтобуса дорожников и разбил ею стёкла в их машине. А после выбежал на дорогу и начал метать лопату в проезжающие автомобили.

Повреждения получили пять машин. Дебошира задержали полицейские вместе с Росгвардией и отправили в изолятор. На мужчину возбудили уголовное дело о хулиганстве. Теперь суд решит, оставить ли его под арестом.

Ранее похожий приступ «народного ремонта» случился в Петербурге. Там пьяный пассажир автобуса устроил конфликт с водителем на маршруте у проспекта Ветеранов, а затем попытался выбраться из салона с помощью молотка. В итоге мужчина повредил зеркало и разбил стекло водительской двери. Его задержала полиция, а водитель получил незначительные травмы.