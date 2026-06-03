ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 15:12

Метатель лопат навёл суету на трассе под Тверью

Пьяный водитель атаковал лопатой машины на трассе в Тверской области

Пьяный водитель устроил представление с лопатой на трассе М-9 «Балтия» в Тверской области. 44-летний житель Смоленской области сначала задел на кроссовере отбойник, а потом решил, что виноваты в этом дорожные рабочие, передаёт телеграм-канал Управления МВД России по региону.

Видео © Telegram/Полиция 69

Мужчина попытался выяснить отношения, но быстро перешёл от слов к делу. Он взял лопату из микроавтобуса дорожников и разбил ею стёкла в их машине. А после выбежал на дорогу и начал метать лопату в проезжающие автомобили.

Повреждения получили пять машин. Дебошира задержали полицейские вместе с Росгвардией и отправили в изолятор. На мужчину возбудили уголовное дело о хулиганстве. Теперь суд решит, оставить ли его под арестом.

Молодой воронежец спьяну спалил машину друга и взял скорую с огнетушителем на абордаж, чтобы спастись
Молодой воронежец спьяну спалил машину друга и взял скорую с огнетушителем на абордаж, чтобы спастись

Ранее похожий приступ «народного ремонта» случился в Петербурге. Там пьяный пассажир автобуса устроил конфликт с водителем на маршруте у проспекта Ветеранов, а затем попытался выбраться из салона с помощью молотка. В итоге мужчина повредил зеркало и разбил стекло водительской двери. Его задержала полиция, а водитель получил незначительные травмы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Тверская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar