26 мая, 17:13

Молодой воронежец спьяну спалил машину друга и взял скорую с огнетушителем на абордаж, чтобы спастись

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fongbeerredhot

В Воронеже 23-летний молодой человек устроил феерический дебош: захватил машину скорой помощи и набросился на прохожих с огнетушителем. До этого он поджёг иномарку приятеля из-за вспыхнувшей ссоры, сообщает Baza.

Пьяный хулиган заливает прохожий огнетушителем в Воронежем. Видео © Telegram / Baza

Началось всё с этого, что парень приехал в гости к 34-летнему товарищу на попойку. В какой-то момент произошла словесная перепалка, которая переросла в открытый конфликт. Задетый до глубины души гость выбежал на улицу, увидел «Форд Мондео» старшего знакомого и решил отыграться на автомобиле.

Злоумышленник разбил стекло металлической трубой, облил салон заранее купленной жидкостью для розжига и поджёг автомобиль. Осознав содеянное, испугался и вызвал себе скорую помощь — таким образом он надеялся уехать с места происшествия.

Однако медики отказались везти дебошира. Когда владелец сгоревшей «ласточки» вышел на улицу и увидел случившееся, парень запрыгнул в карету скорой и начал отбиваться струёй из огнетушителя.

В итоге хулигана задержали. В региональном МВД возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества — теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Юрий Лысенко
