В Баку мужчина стал домогаться до девушки, получил отпор и достал нож

Мужчина напал с ножом на девушку-тренера по гимнастике на Приморском бульваре в Баку. Видеозапись происшествия опубликовало издание Minval.az.

Неадекват с ножом напал на девушку на бакинском бульваре. Видео © Telegram / Minval.az

Пострадавшая по имени Н. Керимова рассказала, что вела видеосъёмку на набережной, когда к ней сзади приблизился незнакомец. Злоумышленник принялся совершать непристойные телодвижения и отпускать сальные комментарии. Женщина оказала сопротивление, после чего агрессор достал нож.

На записи видно, как мужчина с багажной сумкой подходит к стоявшей у парапета девушке, после чего та его отталкивает. Заметив неладное, проходивший мимо парень бросился на помощь, вооружённый неадекват переключился на него, и молодому человеку тоже пришлось убегать.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали нападавшего. Им оказался 47-летний местный житель Шамхал Наджафов. В ходе личного досмотра стражи порядка обнаружили у задержанного три ножа.

Неделей ранее стало известно о жестокой поножовщине в Петербурге с участием двух подростков. Разногласия между молодыми людьми 17 и 15 лет возникли в ресторане быстрого питания «Ростикс», расположенном на Выборгском шоссе. Оппоненты вышли на парковочную площадку для выяснения отношений. Словами конфликт не ограничился — младший из парней получил 25 ударов ножом.