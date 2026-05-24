24 мая, 14:16

Задержан мужчина, который облил бывшую кислотой и ранил её ножом в Петербурге

Обложка © ТАСС / Владимир Андреев / URA.RU

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в жестоком нападении на бывшую сожительницу в Василеостровском районе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас мужчина доставлен в отдел полиции. Правоохранители проводят процессуальные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером 23 мая в квартире на Железноводской улице между бывшими партнёрами произошёл конфликт. Во время ссоры мужчина облил девушку кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и нанёс ей ножевые ранения, после чего скрылся. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Николь Вербер
