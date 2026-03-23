В Сочи «горе-принц» прискакал на белом коне в магазин и устроил погром

В Сочи мужчина въехал верхом на белом коне в продуктовый магазин и устроил погром. Кадры происшествия публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».

В Сочи всадник на белом коне устроил погром в продуктовом магазине. Видео © Telegram / ЧП Сочи

Всадник решил зайти в магазин прямо на животном, поскольку не хотел оставлять его на улице. В начале всё было спокойно. Мужчина со своим скакуном прошёл в торговый зал, однако вскоре конь задел один из стендов с продуктами, потерял равновесие и упал на пол.

Мужчина попытался поднять лошадь, но она отбрыкивалась и тем самым разнесла все окружающие конструкции с товарами. Персоналу пришлось освобождать проходы и вызывать помощь, чтобы вывести коня из помещения.

