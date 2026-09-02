В Башкирии девятиклассник ранил одноклассника ножом на уроке

ЧП произошло в одной из гимназий Кушнаренковского района Башкирии. Во время учебного занятия между двумя девятиклассниками возник конфликт, переросший в поножовщину. Один из учеников достал холодное оружие и нанёс однокласснику несколько ранений, узнал SHOT.

Предварительной причиной случившегося называют личную неприязнь. Сразу после агрессивных действий нападавшего пострадавшего доставили в центральную районную больницу.

Медики оценили физическое состояние пациента как средней степени тяжести. В настоящий момент несовершеннолетнему оказывается квалифицированная помощь, его жизни ничто не угрожает.

Правоохранительные органы уже приступили к проверке. Специалистам предстоит выяснить, как нож оказался у подростка в стенах образовательного учреждения и что послужило истинным поводом для столь жестокой расправы.