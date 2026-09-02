В Башкирии девятиклассник ранил одноклассника ножом на уроке
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ЧП произошло в одной из гимназий Кушнаренковского района Башкирии. Во время учебного занятия между двумя девятиклассниками возник конфликт, переросший в поножовщину. Один из учеников достал холодное оружие и нанёс однокласснику несколько ранений, узнал SHOT.
Предварительной причиной случившегося называют личную неприязнь. Сразу после агрессивных действий нападавшего пострадавшего доставили в центральную районную больницу.
Медики оценили физическое состояние пациента как средней степени тяжести. В настоящий момент несовершеннолетнему оказывается квалифицированная помощь, его жизни ничто не угрожает.
Правоохранительные органы уже приступили к проверке. Специалистам предстоит выяснить, как нож оказался у подростка в стенах образовательного учреждения и что послужило истинным поводом для столь жестокой расправы.
Днём ранее пятеро детей и двое взрослых пострадали при инциденте в школе в Канске (Красноярский край), где ученица распылила баллончик 1 сентября. По словам одной из учительниц, девочка распылила баллончик на нескольких учителей и бросила горючую смесь на третьем этаже возле кабинета химии. Также она напала с ножом на педагога. Трагедию удалось предотвратить благодаря быстрой реакции матери одного из учеников. Женщина вовремя вмешалась и вытолкнула агрессивную девочку в коридор, не позволив ей нанести учителю тяжёлые увечья.
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