В Канске семь человек пострадали при нападении ученицы 1 сентября

Пятеро детей и двое взрослых пострадали при инциденте в школе в Канске (Красноярский край), где ученица распылила баллончик 1 сентября. Об этом сообщает Kras Mash.

По словам одной из учительниц, девочка распылила баллончик на нескольких учителей и бросила горючую смесь на третьем этаже возле кабинета химии. Также она напала с ножом на педагога. Трагедию удалось предотвратить благодаря быстрой реакции матери одного из учеников. Женщина вовремя вмешалась и вытолкнула агрессивную девочку в коридор, не позволив ей нанести учителю тяжёлые увечья.