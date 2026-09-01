Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября, 07:20

В Канске семь человек пострадали при нападении ученицы 1 сентября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пятеро детей и двое взрослых пострадали при инциденте в школе в Канске (Красноярский край), где ученица распылила баллончик 1 сентября. Об этом сообщает Kras Mash.

По словам одной из учительниц, девочка распылила баллончик на нескольких учителей и бросила горючую смесь на третьем этаже возле кабинета химии. Также она напала с ножом на педагога. Трагедию удалось предотвратить благодаря быстрой реакции матери одного из учеников. Женщина вовремя вмешалась и вытолкнула агрессивную девочку в коридор, не позволив ей нанести учителю тяжёлые увечья.

Ворвался в квартиру следом за ребёнком: На Сахалине ищут напавшего на 10-летнюю девочку
Ворвался в квартиру следом за ребёнком: На Сахалине ищут напавшего на 10-летнюю девочку

Руководство школы отменило все праздничные мероприятия. Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar