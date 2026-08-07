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7 августа, 07:10

Ворвался в квартиру следом за ребёнком: На Сахалине ищут напавшего на 10-летнюю девочку

В Южно-Сахалинске ищут мужчину, напавшего на 10-летнюю девочку в подъезде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В Южно-Сахалинске ищут мужчину, который напал на 10-летнюю девочку. Он ворвался в квартиру следом за ней и схватил за лицо, требуя молчать. Об этом ТАСС сообщили в местной полиции.

Девочка испугалась, закричала и стала сопротивляться. Это спугнуло нападавшего, и он убежал. Всё случилось на улице Амурской.

«Сейчас в городе идут оперативно-розыскные мероприятия. Вероятно, он скрывается. Мама девочки только вчера вечером написала заявление в полицию», — сообщили в пресс-службе.

Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения — запись опубликовала мама в соцсетях. По её словам, подозреваемый, вероятно, скрывается.

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Ранее в Петербурге задержали 16-летнего парня, которого подозревают в разбойном нападении на подростков. Всё случилось 2 августа на улице Вавиловых. По версии следствия, задержанный вместе с другими участниками напал на четверых подростков, потребовал отдать вещи, а когда те отказались — начал угрожать, использовал сигнальную ракетницу и аэрозольный баллончик.

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Наталья Афонина
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