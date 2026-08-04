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4 августа, 12:49

Напавшего с ножом на детсад под Оренбургом отправили в психбольницу

Обложка © VK / Бугурусланский районный суд Оренбургской области

Обложка © VK / Бугурусланский районный суд Оренбургской области

Суд в Оренбургской области удовлетворил ходатайство следствия о помещении Ильи Миронова в психиатрическую больницу. Мужчина в феврале напал с ножом на детский сад в Бугуруслане и ранил воспитателя.

Решение принял Бугурусланский районный суд. В объединённой пресс-службе судов региона сообщили, что обвиняемого направили в медицинскую организацию, где оказывают психиатрическую помощь в стационарных условиях.

По данным следствия, в феврале Миронов проник на территорию дошкольного учреждения, а затем зашел в здание с ножом. Там он нанес травмы одной из воспитательниц. Дети во время нападения не пострадали. После случившегося были возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство и халатности.

Напавший на детсад под Оренбургом оказался сыном «лучшего налогового работника»
Напавший на детсад под Оренбургом оказался сыном «лучшего налогового работника»

Напомним, мужчина с ножом ворвался в детский сад в Бугуруслане Оренбургской области. Отпор ему дала воспитательница: Лия Галеева встала на пути неадеквата и не дала ему достать детей. На место оперативно прибыли экстренные службы. По факту случившегося СК завёл уголовное дело по двум статьям.

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Полина Никифорова
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