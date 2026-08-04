Напавшего с ножом на детсад под Оренбургом отправили в психбольницу

Суд в Оренбургской области удовлетворил ходатайство следствия о помещении Ильи Миронова в психиатрическую больницу. Мужчина в феврале напал с ножом на детский сад в Бугуруслане и ранил воспитателя.

По данным следствия, в феврале Миронов проник на территорию дошкольного учреждения, а затем зашел в здание с ножом. Там он нанес травмы одной из воспитательниц. Дети во время нападения не пострадали. После случившегося были возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство и халатности.