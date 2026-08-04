Напавшего с ножом на детсад под Оренбургом отправили в психбольницу
Обложка © VK / Бугурусланский районный суд Оренбургской области
Суд в Оренбургской области удовлетворил ходатайство следствия о помещении Ильи Миронова в психиатрическую больницу. Мужчина в феврале напал с ножом на детский сад в Бугуруслане и ранил воспитателя.
Решение принял Бугурусланский районный суд. В объединённой пресс-службе судов региона сообщили, что обвиняемого направили в медицинскую организацию, где оказывают психиатрическую помощь в стационарных условиях.
По данным следствия, в феврале Миронов проник на территорию дошкольного учреждения, а затем зашел в здание с ножом. Там он нанес травмы одной из воспитательниц. Дети во время нападения не пострадали. После случившегося были возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство и халатности.
Напомним, мужчина с ножом ворвался в детский сад в Бугуруслане Оренбургской области. Отпор ему дала воспитательница: Лия Галеева встала на пути неадеквата и не дала ему достать детей. На место оперативно прибыли экстренные службы. По факту случившегося СК завёл уголовное дело по двум статьям.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.