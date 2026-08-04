В Петербурге задержали подростка после разбойного нападения на сверстников

В Санкт-Петербурге задержали 16-летнего юношу, которого подозревают в участии в разбойном нападении на группу подростков. По версии следствия, во время конфликта применялись сигнальная ракетница и аэрозольный баллончик. Об этом сообщили в СУ СК по городу.

Инцидент произошёл вечером 2 августа на улице Вавиловых. По данным СК, задержанный вместе с другими участниками напал на четверых подростков. Нападавшие, как утверждает следствие, потребовали от ребят отдать личные вещи. После отказа они начали угрожать им и использовали сигнальную ракетницу, а также распылили аэрозоль из баллончика.

В результате произошедшего двое подростков получили травмы. Одного из пострадавших доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, второму помощь оказали медики, после чего его отпустили домой. Следователи установили личность одного из предполагаемых участников нападения. Им оказался 16-летний житель города, которому уже предъявили обвинение.

В отношении задержанного решается вопрос о мере пресечения. Остальные участники инцидента устанавливаются правоохранителями. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о разбое, совершённом группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Ранее в городе Фокино Приморского края произошёл конфликт между автомобилистом и группой подростков на детской площадке. Причиной ссоры стал футбольный мяч, случайно попавший в припаркованный рядом автомобиль. Машина находилась на газоне возле качелей и каруселей, где дети играли в футбол.