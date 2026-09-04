Студент напал с ножом на 16-летнего сокурсника в Кизляре

В одном из учебных заведений Кизляра 18-летний студент ударил ножом 16-летнего одногруппника во время занятия. Пострадавшего с проникающим ранением живота госпитализировали.

По данным МВД, причиной конфликта стало место в аудитории. Как рассказал подозреваемый, он занял свободное место, после чего к нему подошёл другой студент и потребовал освободить его. Молодой человек заявил, что воспринял ситуацию как угрозу драки и достал нож. После нападения оружие изъяли правоохранители.

В отношении студента возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пятеро детей и двое взрослых пострадали при нападении в школе в Канске (Красноярский край), где ученица распылила баллончик 1 сентября. По словам одной из учительниц, девочка распылила баллончик на нескольких учителей и бросила горючую смесь на третьем этаже возле кабинета химии. Трагедию удалось предотвратить благодаря быстрой реакции матери одного из школьников. Она смогла вытолкнулть агрессивную девочку в коридор.