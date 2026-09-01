Уголовное дело возбуждено после нападения ученицы на школу в Канске

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело после нападения на учеников школы в городе Канске. Процессуальное решение принято Следственным комитетом РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия для всестороннего расследования обстоятельств инцидента.

По предварительным данным, нападавшая — ученица учебного заведения. Информация регионального Минздрава подтверждает наличие пострадавших. Их состояние оценивается медиками, помощь была оказана в кратчайшие сроки. Сейчас следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, чтобы восстановить картину событий.