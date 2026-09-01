Уголовное дело возбуждено после нападения ученицы на школу в Канске
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В Красноярском крае возбуждено уголовное дело после нападения на учеников школы в городе Канске. Процессуальное решение принято Следственным комитетом РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия для всестороннего расследования обстоятельств инцидента.
По предварительным данным, нападавшая — ученица учебного заведения. Информация регионального Минздрава подтверждает наличие пострадавших. Их состояние оценивается медиками, помощь была оказана в кратчайшие сроки. Сейчас следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, чтобы восстановить картину событий.
Напомним, пятеро детей и двое взрослых пострадали при инциденте в школе в Канске (Красноярский край), где ученица распылила баллончик 1 сентября. По словам одной из учительниц, девочка распылила баллончик на нескольких учителей и бросила горючую смесь на третьем этаже возле кабинета химии. Также она напала с ножом на педагога. Трагедию удалось предотвратить благодаря быстрой реакции матери одного из учеников. Женщина вовремя вмешалась и вытолкнула агрессивную девочку в коридор, не позволив ей нанести учителю тяжёлые увечья.
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