Физику «сошьют» с другими науками: Какими будут новые учебники для российских школьников

Новые единые учебники по физике базового и углублённого уровней помогут школьникам увидеть связь физических законов с математикой, химией, биологией и современными технологиями. Об этом Life.ru рассказал руководитель ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева», подведомственного Минпросвещения России, Максим Костенко.

«Физика закладывает основу подготовки будущих инженеров и исследователей, чья работа необходима для укрепления технологического суверенитета страны. Создание единых государственных учебников по физике базового и углублённого уровней — закономерный шаг в формировании единого образовательного пространства и продолжение обновления содержания школьного образования», — отметил Костенко.

Новые учебники Минпросвещения разрабатывает совместно с Российской академией наук и Московским физико-техническим институтом. Как ранее сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, отдельные линейки предусмотрены для базового и углублённого изучения предмета.

Особое внимание авторы уделят межпредметным связям. Содержание курса физики согласуют с математикой, химией, биологией и другими дисциплинами, чтобы знания из разных школьных предметов дополняли друг друга.

«Это поможет школьникам сформировать целостную научную картину мира», — пояснил собеседник Life.ru.

Кроме того, в учебниках планируют отразить современные достижения науки и техники. По словам Костенко, это должно показать школьникам, как изучаемые на уроках физические законы работают за пределами класса и становятся основой новых технологий.

Ранее Life.ru сообщал, что Минпросвещения планирует постепенно перевести школы на единые государственные учебники по всем общеобразовательным предметам. В частности, в федеральный перечень должны войти новые учебники по физике, химии и биологии для старших классов.