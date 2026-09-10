«Имитаторы интеллекта»: Вассерман раскрыл опасность ИИ-курсов для школьников

Школьные видеокурсы, созданные с помощью ИИ, должны тщательно проверять живые специалисты, поскольку только они пока способны оценить достоверность учебных материалов, заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

По его словам, современные системы преждевременно называть полноценным искусственным интеллектом: они собирают информацию из найденных в Интернете источников, среди которых встречается множество недостоверных сведений.

«Сейчас действуют имитаторы интеллекта — простые приложения к поисковым машинам, которые из содержимого по найденным в Сети ссылкам пытаются выстроить более-менее цельный кейс», — заявил парламентарий в беседе с «Ридусом».

Поводом для комментария стал первый школьный видеокурс по химии для восьмого класса, созданный с использованием технологий ИИ. Он включает 28 роликов по семи темам и связывает школьную программу с реальными задачами химической и нефтехимической промышленности.

Напомним, до конца 2026 года обучение работе с ИИ пройдут 250 тысяч российских учителей. В рамках федеральной программы педагогам объяснят принципы работы языковых моделей и научат применять нейросети на практике.