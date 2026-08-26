Учителей со всей России обучат работе с ИИ

В России запустят первую федеральную программу повышения квалификации для учителей по практическому применению искусственного интеллекта. До конца 2026 года обучение пройдут 250 тысяч педагогов — почти четверть от их общего числа в стране.

Курс «Искусственный интеллект в работе учителя» организуют Минпросвещения, Минцифры и Государственный университет просвещения. Присоединиться смогут как новички, так и педагоги, которые уже используют нейросети.

Сначала участникам объяснят принципы работы языковых моделей, после чего они перейдут к практическим заданиям. Учителей научат с помощью ИИ готовить уроки и презентации, а также создавать индивидуальные задания разной сложности. Для отдельных предметов предусмотрены собственные сценарии: математики смогут делать анимации для объяснения формул и теорем, биологи и географы — визуализировать природные процессы, а преподаватели иностранных языков — разрабатывать интерактивные упражнения на основе аудио и видео.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что внедрение новых технологий не должно уменьшать роль педагога.

«Ключевой принцип внедрения ИИ в образовательный процесс — сохранение ведущей роли учителя. Технологии служат вспомогательным ресурсом, который позволяет экономить время на рутинных задачах и делать уроки более интерактивными», — отметил министр.

Обучение рассчитано на 36 академических часов и полностью пройдёт онлайн. После итогового тестирования участники получат удостоверение о повышении квалификации. Подать заявку можно будет через сервис программ дополнительного профессионального образования на «Госуслугах».

Ранее Life.ru писал, что во всех российских школах планируют запустить внеурочный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Занятия должны начаться со второй четверти 2026/27 учебного года. Школьников будут знакомить с возможностями ИИ и одновременно учить безопасному поведению в цифровой среде.