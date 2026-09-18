Два часа вместо трёх: Как сокращение английского в школах повлияет на знания учеников

С 2026/27 учебного года пятиклассники будут изучать иностранный язык два часа в неделю вместо трёх. Это базовый объём, который приходит на смену прежним трём часам в 5–7 классах. В 2027/28 новую нагрузку получат также 6-е и 7-е классы. Предмет остаётся обязательным.

Перераспределение часов в школе объясняют оптимизацией учебной нагрузки. Речь не об отмене языка, а о других условиях, в которых должен формироваться навык, считает старший преподаватель Московского областного филиала РАНХиГС Ольга Князева. Она рассказала об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

«Язык — это не предмет, который можно просто пройти по учебнику. Это навык, который формируется регулярной практикой», — отметила преподаватель.

При меньшем числе занятий сжимается время на повторение, устную речь, обратную связь от учителя и автоматизацию грамматики и лексики. Особенно это заметно у школьников, у которых нет языковой практики вне школы.

При этом автоматически ждать резкого падения уровня английского у всех не стоит. Многое зависит от того, как организуют оставшиеся уроки и появятся ли у детей дополнительные возможности для практики.

По словам Князевой, два часа качественной и хорошо организованной практики могут дать больше, чем три часа формальных упражнений. Но для этого школе и учителю потребуется более точная организация обучения.

Современные школьники чаще сталкиваются с английским вне уроков — в интернете, играх, видео и приложениях. Однако такой контакт не заменяет систематических занятий: слышать речь и уметь грамотно говорить, писать и строить связные высказывания — не одно и то же. Что в итоге изменится для уровня знаний, будет зависеть от школ.

А ранее в Общественной палате РФ предложили перевести все школы на пятидневку. Предполагается, что учёба по субботам должна быть факультативна и зависеть от желания учеников.