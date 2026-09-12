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Регион
Опубликовано 12 сентября, 05:06

В Общественной палате предложили перевести все школы на пятидневку

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Все российские школы следует перевести на пятидневную учебную неделю, а занятия по субботам сделать добровольными. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА «Новости».

«Вижу необходимость перехода на пятидневную учебную неделю. А учёба по субботам должна быть факультативна и зависеть от желания учеников», — сказал он.

Гриб обратил внимание на различия в расписании взрослых и детей. По его словам, при распространённой пятидневной рабочей неделе часть школьников по-прежнему обязана посещать уроки шесть дней.

Заместитель секретаря ОП считает, что детям необходимо оставлять время на личные дела и самореализацию. Он также подчеркнул важность восстановления после учёбы, отметив, что об этом говорят психологи и медики.

Предложение предполагает сохранение возможности заниматься в субботу. Однако посещать такие занятия школьники, по мнению Гриба, должны по собственному желанию.

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Ранее психолог рассказала, какие ошибки родителей усиливают школьный стресс. Она призвала не ставить отношение к ребёнку в зависимость от оценок и следить, чтобы после занятий оставалось время на отдых. По словам специалиста, учёба до ночи и последующее многочасовое использование гаджетов мешают восстановлению.

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Виталий Приходько
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