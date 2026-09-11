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Регион
Опубликовано 11 сентября, 13:06

Минпросвещения запустило линию психологической помощи «Школа доверия»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Минпросвещения России запустило единую круглосуточную линию психологической помощи «Школа доверия». Обратиться туда могут школьники, их родители и педагоги, сообщили в пресс-службе ведомства. Звонки принимаются бесплатно по номеру: 8-800-707-02-01. На линию можно сообщить о проблемных и конфликтных ситуациях, возникающих в образовательных организациях.

«Школа доверия» работает на базе Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ Московского государственного психолого-педагогического университета.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что обратиться за помощью может любой родитель, школьник или педагог. О планах запустить 11 сентября специальный телефон доверия Кравцов сообщал ранее на Всероссийском съезде родительских комитетов. Предполагалось, что через него можно будет обращаться в том числе по поводу конфликтов и травли в школе.

«Важно не бояться обращаться на линию, это позволит не допустить дальнейшего развития ситуации», — сказал министр.

Кравцов лично ответил на звонок, поступивший на линию «Школа доверия»
Кравцов лично ответил на звонок, поступивший на линию «Школа доверия»

Ранее Life.ru рассказывал, что делать родителям, если ребёнок столкнулся с травлей в школе. В частности, важно отличить систематический буллинг от обычного конфликта и не оставлять ребёнка один на один с проблемой.

Больше новостей о школах, педагогах и изменениях в системе обучения — в разделе «Образование» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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