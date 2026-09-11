Минпросвещения запустило линию психологической помощи «Школа доверия»

Минпросвещения России запустило единую круглосуточную линию психологической помощи «Школа доверия». Обратиться туда могут школьники, их родители и педагоги, сообщили в пресс-службе ведомства. Звонки принимаются бесплатно по номеру: 8-800-707-02-01. На линию можно сообщить о проблемных и конфликтных ситуациях, возникающих в образовательных организациях.

«Школа доверия» работает на базе Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ Московского государственного психолого-педагогического университета.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что обратиться за помощью может любой родитель, школьник или педагог. О планах запустить 11 сентября специальный телефон доверия Кравцов сообщал ранее на Всероссийском съезде родительских комитетов. Предполагалось, что через него можно будет обращаться в том числе по поводу конфликтов и травли в школе.

«Важно не бояться обращаться на линию, это позволит не допустить дальнейшего развития ситуации», — сказал министр.

Ранее Life.ru рассказывал, что делать родителям, если ребёнок столкнулся с травлей в школе. В частности, важно отличить систематический буллинг от обычного конфликта и не оставлять ребёнка один на один с проблемой.