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Опубликовано 11 сентября, 12:52

Кравцов лично ответил на звонок, поступивший на линию «Школа доверия»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Министр просвещения России Сергей Кравцов лично ответил на звонок школьницы, которая пожаловалась на буллинг. Обращение поступило на новую линию «Школа доверия».

Линия для обращений школьников начала работу 11 сентября. Дети могут сообщать о проблемах и конфликтных ситуациях в образовательных учреждениях, в том числе о травле.

О запуске телефона доверия Кравцов объявил ранее на II Всероссийском съезде родительских комитетов. Глава Минпросвещения подчёркивал, что ведомство намерено разбираться в каждой конкретной ситуации, о которой сообщат школьники.

Ранее Life.ru сообщал, что Минпросвещения подготовило руководство по борьбе с буллингом в школах.

Больше новостей об образовании и российских школах — в разделе «Минпросвещения» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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