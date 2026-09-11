Кравцов лично ответил на звонок, поступивший на линию «Школа доверия»

Министр просвещения России Сергей Кравцов лично ответил на звонок школьницы, которая пожаловалась на буллинг. Обращение поступило на новую линию «Школа доверия».

Линия для обращений школьников начала работу 11 сентября. Дети могут сообщать о проблемах и конфликтных ситуациях в образовательных учреждениях, в том числе о травле.

О запуске телефона доверия Кравцов объявил ранее на II Всероссийском съезде родительских комитетов. Глава Минпросвещения подчёркивал, что ведомство намерено разбираться в каждой конкретной ситуации, о которой сообщат школьники.